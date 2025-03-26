الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم في المنيا

إصابة 6 أشخاص إثر
إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالمنيا

أصيب 6 أشخاص مبدئيا، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة على الطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص في المنيا إثر وقوع حادث تصادم 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على الطريق الزراعي وتحديدا بمنطقة السبعين بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

 حادث تصادم

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص مبدئيا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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