الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب وجبة الإفطار، القبض على موظف طعن زوجته بأبو النمرس

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على موظف بتهمة طعن زوجته بسبب خلاف على تجهيز وجبة الإفطار داخل شقتهما بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

 

إصابة ربة منزل بطعنة نافذة فى أبو النمرس 
تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول “نسمة.ه” 22 سنة، ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة بالبطن وحالتها حرجة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوجها موظف بشركة مقاولات وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلاف على إعداد وتجهيز وجبة الإفطار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصابة ربة منزل بطعنة نافذة فى أبو النمرس إصابة ربة منزل بطعنة نافذة أبو النمرس تجهيز وجبة الإفطار وجبة الإفطار

مواد متعلقة

تركها في الطريق ومشى، مريض نفسي يخرج جثة من مقابر قرية جروان بالمنوفية

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة متحللة فى أسوان

الأكثر قراءة

الأهلي: ملتزمون بقرارات اللجنة الأولمبية

تعرف على الخطوة الأخيرة للأهلي بعد رفض اللجنة الأولمبية شكواه بأزمة القمة

مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام

بعد قرار الأولمبية، أسباب تمنع انسحاب الأهلي من الدوري

محافظ سوهاج يبحث أزمة التعدي على أراضي المقابر

بعد تطبيق التجربة في بورسعيد، مدبولي يكشف مصير الدعم النقدي والكارت الموحد

مدبولي: أثر سعر الصرف مستمر معنا، وهذه خطتنا بشأن الدين الخارجي

أول تعليق من الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

منوعات

المزيد

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر جرام الذهب بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. ابن حزم الأندلسي، الفقيه الموسوعي ضحية المحرقة

ماذا تفعل الملائكة في الأرض ليلة القدر؟ عمرو خالد يوضح أسرار الليلة المباركة (فيديو)

ليه ربنا اختار الشعب الفلسطيني ليمر بهذه الأحداث؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية