بسبب وجبة الإفطار، القبض على موظف طعن زوجته بأبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على موظف بتهمة طعن زوجته بسبب خلاف على تجهيز وجبة الإفطار داخل شقتهما بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

إصابة ربة منزل بطعنة نافذة فى أبو النمرس

تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول “نسمة.ه” 22 سنة، ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة بالبطن وحالتها حرجة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوجها موظف بشركة مقاولات وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلاف على إعداد وتجهيز وجبة الإفطار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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