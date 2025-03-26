الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

مدبولي: الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح ونمو الناتج المحلي 4.3%

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 بلغ 4.3%، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود.  

وشدد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن جميع المؤشرات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، مع انخفاض معدل التضخم، وتحسن الاحتياطي النقدي، وزيادة صافي الأصول للبنوك المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة تساهم في تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.

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