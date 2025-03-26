ماذا تفعل الملائكة في الأرض ليلة القدر؟ عمرو خالد يوضح أسرار الليلة المباركة (فيديو)

حث الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي على اغتنام ليلة 27 من رمضان- ليلة القدر على الأرجح، والتي هي خير من ألف شهر كما وصفها القرآن الكريم.



عمرو خالد: 3 بشريات عظيمة و3 دعوات غالية في ليلة القدر



وأضاف في الحلقة السادسة والعشرين من برنامجه الرمضاني "نبي الإحسان"، أن ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر بحسب تأكيد أغلب العلماء، ومن بينهم الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم.



وأشار إلى ما ذهب إليه العلماء المختصون في الإعجاز القرآني في الأعداد من أن عدد كلمات سورة القدر 30، وكلمة سلام (هي) حتى مطلع الفجر ترتيبها 27، لافتًا إلى أنه في تلك الليلة أُعطي النبي صلى الله عليه وسلم النبوة ونزل عليه الوحي بالقرآن.





المحروم من ليلة القدر



وحذر خالد من تفويت تحصيل الأجر في تلك الليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حُرِم ليلة القدر فقد حُرِم الخير كله"، إذ إن الأصل ألا تحرم في ليلة القدر، التي هي خير من قرن من الزمان، بما فيه من ملايين الأحداث والعبادات.



عجائب ليلة القدر



واستعرض عجائب ليلة القدر، ومنها أنك تذهب إليها بطلب بسيط فتعود منها بشيء عظيم، تطلب منها دنيا، فتعود معك دنيا وآخرة، تشتكي فيها لله من ضيق الدنيا، ترجع معك سعة العمر كله "ليلة القدر خير من ألف شهر"، تذهب فيها لديك ابتلاء تدعو الله أن يرفعه، فترجع وقد فرج كربك ومعه فتح لك.





ماذا تفعل الملائكة في الأرض ليلة القدر؟



أوضح خالد أن الملائكة في ليلة القدر تفعل أمرين اثنين، هما:

تؤمن على دعائك.

تدعو لك بما لم تدعُ أنت به وعلمته هي مهما كتب في صحيفة قدرك.





7 عطايا كبرى لك فى الليلة المباركة



وقال خالد إن عطاء الله لك في هذه الليلة أكثر من عطائه لك في ألف شهر (قرن من الزمان)، ومن ذلك أنه:

1-يعطيك في ليلة ما لا يعطيك في عمرك كله

2-يغرس في قلبك تقوى لو ظللت تجاهد نفسك ألف شهر لن تستطع تحقيقها

3-يغرس في قلبك حبه لو حاولت ألف شهر ما استطعت

4-يفتح لك باب رزق لو جريت في الدنيا ألف شهر ما وصلت إليه

5-يلقي في قلبك فهمًا ومعرفة وإحسانًا لو سعيت ألف شهر ما حققته

6-يعرفك به معرفة تظل تعيش بها ألف شهر حتى تلقاه

7-يفتح لك باب عمل عنده تكمل به عمرك كله.



معنى كلمة القدر



عرّف خالد، معنى كلمة القدر بـأن القدر في اللغة الشيء الضيق، "ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُ"، " فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ"، قائلًا: ليلة القدر محدودة الزمان والمكان يفتح منها خير من ألف شهر، تدخلها بضيق حالك تخرج بفتح ألف شهر.



وأوضح خالد، أن شعار هذه الليلة: من قلب الضيق يولد الفتح الكبير، "أنت رؤيتك ضيقة لقدرك وهو كاتب لك أوسع مما تتخيل"، واصفًا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقوى مثال لليلة القدر، ذهب إلى غار حراء يعبد الله خرج في ليلة نبي "افضل من ألف شهر".





3 بشريات عظيمة في ليلة القدر



ساق خالد، ثلاث بشريات عظيمة في ليلة القدر، هي:

-من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا

-أكثر ليلة يعتق فيها الله الرقاب من النار ليلة القدر

خير من ألف شهر.. إذا فتح على قلبك بالحضور فقد إجابك، هي ليلة الفتح الكبير في حياتك، أجمل تاريخ يبدأ من الليلة، يختصر عمرك ويختصر عطاؤه في ليلة.





3 دعوات غالية في ليلة القدر



قال خالد إن دعاء ليلة القدر مستجاب، "إذا ألهمك بالدعاء فقد أراد لك الإجابة"، ومنها:

-اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

-اللهم اعتقنا من النار

-اللهم افتح لنا فتحًا كبيرًا





سر ليلة القدر



وأوضح أن السر في هذه الليلة: اسم الله العفو، الجامع لكل ما سبق، ومعنى العفو: المحو والطمس– الرضا، مشيرًا إلى أن كل احتياجاتك في الحياة وكل دعواتك وطلباتك مجموعة في كلمة العفو واسم العفو، فعندما تقول: يا عفو اعفُ عني، تذكر المحو والرضا والعطاء فوق التمني.



وأشار إلى أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: دلني على دعاء يجمع لي دنياي وآخرتي، فقال له، قل: "اللهم إني أسألك العفو والعافية".



وخلص خالد إلى أن ليلة القدر تشمل:

عفوه ورضاه وحبه ووده. عفوه يمحو الذنوب فكيف رضاه؟

رضاه يشفي القلوب فكيف حبه؟

حبه يجعلك من أوليائه الصالحين فكيف وده؟

عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه.





ماذا تفعل فى ليلة القدر؟



قال خالد إن المطلوب في ليلة القدر أن تتذلل بين يدي الله، وأن تتوسل إليه، على أن تجدد العهد مع الله، في التوبة، والإحسان، وأن تطلب منه أن يستعملك، وفي لحظة الصدق يقبلك.



وبين أن هناك من يبحث عن ليلة القدر، وهناك من تبحث عنه ليلة القدر؛ فالأول متعلق بالليلة والتاني متعلق بالله، الأول طالب والثاني مطلوب.



وأضاف: من عباد الله من كتبت أسماؤهم وهيأ الله ظروفهم، لأنهم مكتوبون أن يشهدوا الليلة، ولعل الملائكة تسأل لماذا هؤلاء يارب؟، لأنه الوحيد الشاهد على صدق توجههم هو الله، فتسمع قول الله " وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ شَهِيدٌ"، " قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ"، "قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا".





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