رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعًا لمناقشة تجديد الاعتماد من هيئة ضمان الجودة

عقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع فريق إعداد الدراسة الذاتية للجامعة، الذي شُكِّل بقرار من مجلس الجامعة؛ وذلك للإعلان عن بدء التجهيز لإعداد الدراسة الذاتية لأعوام 2025 و2026، تمهيدًا لتجديد اعتماد الجامعة ككل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثانية.

رئيس الجامعة يعقد اجتماعًا مع فريق إعداد الدراسة الذاتية لتجديد الاعتماد الكلي من هيئة ضمان الجودة

حضر الاجتماع الدكتورة نسرين شلبي، مدير وحدة ضمان الجودة، والسادة نواب مدير الوحدة: الدكتورة فاطمة الزهراء الجوهري، والأستاذ الدكتور أمير شعلان، بالإضافة إلى أعضاء الفريق من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خبراء الجودة بالجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، رحَّب رئيس الجامعة بالفريق، مقدِّمًا التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

جامعة المنصورة أول جامعة مصرية حكومية تحصل على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة

وأكَّد الدكتور شريف خاطر ريادة جامعة المنصورة، كونها أول جامعة مصرية حكومية تحصل على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة، مشيرًا إلى تمتع الجامعة بمقومات تتماشى مع متطلبات وشروط الاعتماد، من بنية أكاديمية وتنظيمية وإدارية وفقًا للسياسات الداخلية والقوانين واللوائح المعتمدة، بالإضافة إلى امتلاكها الموارد المالية والأكاديمية، ونخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، وإدارة جامعية ملتزمة بكافة معايير الجودة، كما تميّزت الجامعة بنشاط تعليمي وبحثي متميز في جميع المجالات، مما مكَّنها من الوصول إلى مكانة متقدمة على المستويين الوطني والدولي، بما يحقق رؤيتها ورسالتها.

إعداد دراسة ذاتية للجامعة تستوفي معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة

واستعرض رئيس الجامعة مهام الفريق، التي تتمثل في إعداد دراسة ذاتية للجامعة تستوفي معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بهدف تحليل الوضع الراهن والوقوف على ما تحقق منذ حصول الجامعة على الاعتماد عام 2022.

الدراسة الذاتية تتسم بدقة التحليل وشفافيته

وأكَّد الدكتور شريف خاطر ضرورة أن تتسم الدراسة الذاتية بدقة التحليل وشفافيته، وأن تشمل مؤشرات أداء موضوعية؛ لتعزيز نقاط القوة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحسين، مع الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء الدراسة، كما تمنّى التوفيق للفريق في إنجاز المهمة على النحو الذي يليق بمكانة الجامعة وريادتها.

جامعة المنصورة حققت تقدُّمًا ملحوظًا في العديد من التصنيفات العالمية المرموقة

كما يُشار إلى أن جامعة المنصورة حققت تقدُّمًا ملحوظًا في العديد من التصنيفات العالمية المرموقة، حيث تتصدر الجامعات المصرية وتُعَد من أفضل الجامعات عربيًّا وإفريقيًّا، كما حصلت على أكبر عدد من جوائز التميز الحكومي، فضلًا عن كونها أول جامعة مصرية حكومية تحصل على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة، وقد حصلت عشر كليات على الاعتماد، ونجحت الجامعة في الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي للعديد من البرامج الدراسية، ويجري حاليًا تنفيذ خطة لاستكمال اعتماد باقي كليات الجامعة وبرامجها، مما يؤهلها لتجديد الاعتماد الكلي.

إعداد الدراسة الذاتية يغطي كافة المعايير المطلوبة لإنجازها

كما يجدر بالذكر أن فريق إعداد الدراسة الذاتية يغطي كافة المعايير المطلوبة لإنجازها، وهي: التخطيط الاستراتيجي، والقيادة والحوكمة، والجهاز الإداري، والموارد المالية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب والخريجون، والتعليم، والبحث العلمي، والمسؤولية المجتمعية، وإدارة الجودة.

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