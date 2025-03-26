مدبولي: طرح إدارة وتشغيل المطارات من خلال شركة عالمية، وهذا مصير برنامج أعباء الصادرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري في مساره الصحيح في ظل ارتفاع معدلات النمو.

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، أنه تم إعداد الصياغة النهائية لبرنامج رد أعباء الصادرات الذي سيتم تطبيقه من العام المالي المقبل، بالتنسيق مع وزيري المالية والاستثمار.

ولفت إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات يهدف لدعم الصناعة وتحقيق طفرة في الصادرات. وسيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج خلال أسبوعين.

وأكد “مدبولي”: نستهدف مضاعفة الصادرات المصرية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه تم توقيع عقد مع شركة "اي اف سي" لطرح وإدارة وتشغيل المطارات، مؤكدا: “لا نبيع الأصول ولكن نستهدف إدارتها من أكبر الشركات العالمية لتحقيق طفرة في مجال السياحة”.



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