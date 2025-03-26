مدبولي: نواصل جهودنا لتنفيذ خطة إعادة الإعمار في غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تواصل جهودها لاستئناف المسار التفاوضي وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في غزة بمجرد وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، أن مصر تواصل جهودها للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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