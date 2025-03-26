مدبولي: ندعو الله أن يجنب مصر الشر والتحديات بالفترة المقبلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيا منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة، للحديث عن أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة.

وقال رئيس الوزراء: ندعو الله أن يجنب مصر أي نوع من الشر أو التحديات الفترة المقبلة. الأوضاع الإقليمية لا تزال تفرض نفسها مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ومصر تبذل كل جهودها للعمل على خطة إعادة الإعمار ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف “مدبولي”: كل الجهد الذي يبذل لمحاولة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونأمل تفعيل خطة إعادة الإعمار بمجرد وقف إطلاق النار.

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