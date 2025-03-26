مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد قليل بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يتناول رئيس الوزراء خلال المؤتمر عددًا من القضايا والملفات المهمة، بالإضافة إلى استعراض أبرز قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والإجابة عن أسئلة الصحفيين حول المستجدات المختلفة على الساحة المحلية.

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