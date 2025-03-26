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اقتصاد

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 26-3-2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025 في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 37 ريالا عمانيا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 34 ريالا عمانيا.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو  32 ريالا عمانيا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 27 ريالا عمانيا.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

 ومن بين العوامل المؤثرة على أسعار الذهب السعر فى البورصات العالمية والذي ينعكس بشكل لحظى على الأسعار فى الصاغة والمحال الداخلية.

أما ثاني هذه العوامل فهى أسعار النفط والتى لها تأثير وعلاقة وطيدة بأسعار المعدن النفيس ويؤثر فى تحريك أسعاره.

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