مصطفى شلبي يواصل برنامجه التأهيلي

واصل مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وأدى شلبي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الكرة أو الأدوات المخصصة، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، في ظل معاناة اللاعب من كدمة في الساق.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل من الناحية الطبية، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

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