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محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة ملوى

محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة ملوى

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المخطط التفصيلي المبدئي لمدينة ملوى، في إطار جهود المحافظة لتحديث البنية التحتية وتطوير التخطيط العمراني، بما يتماشى مع احتياجات السكان ويعزز التنمية المستدامة.

محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة ملوى

وأكد المحافظ أن هذا الاعتماد المبدئي يعقبه استكمال باقي الإجراءات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وذلك ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية.

المخطط التفصيلي لمدينة ملوى

وأضاف أن المخطط يهدف إلى تنفيذ اشتراطات البناء، ومنع التعدي على أملاك الدولة، وتسهيل استصدار تراخيص البناء وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة مشيرًا إلى أن إعداد هذه المخططات يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بديوان عام محافظة المنيا.

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