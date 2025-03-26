الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

مصرع مسنة دهسًا أسفل عجلات قطار بالمنيا

حادث قطار
حادث قطار

لقيت سيدة مسنة مصرعها دهسا أسفل عجلات قطار في مدينة المنيا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة  مستشفى  المنيا العام وتحرير محضر بالواقعة.

 

 إخطار من غرفة عمليات النجدة

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة  يتضمن مصرع سيدة على المعاش دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها مزلقان الاخصاص بمدينة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع سيدة مسنة بمدينة المنيا.

مشرحة مستشفى المنيا العام

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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