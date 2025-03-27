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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 27 - 3 - 2025 في قطر

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

شهدت أسعار الذهب في السوق القطري اليوم الخميس استقرارًا في جميع الأعيرة خلال التعاملات المسائية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك  باعتبار الذهب أهم الملاذات الآمنة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 309 ريالات 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 264 ريال 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 353 ريال

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 2472 ريال

 

أسعار الذهب العالمية اليوم 

استقرت أسعار الذهب أمس الأربعاء، مع تزايد قلق المستثمرين من أن تؤدي خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مضادة واسعة إلى تأجيج التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي.

وظل الذهب في المعاملات الفورية مستقرًّا عند 3018.36 دولارًا للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.17 % إلى 3020.70 دولارًا.

وتعززت هذه المخاوف بعد تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات في مارس، إذ تخشى الأسر من حدوث ركود مستقبلي وارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية.

 

ترقب للرسوم الجمركية الجديدة

وتشهد الأسواق حالة من الترقب، حيث تتجه الأنظار الآن إلى الرسوم الجمركية المضادة التي قد تفرضها الإدارة الأمريكية في الثاني من أبريل، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة التضخم، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويزيد حدة التوترات التجارية.

منذ بداية العام، ارتفع الذهب بنسبة 15 %، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولارًا في 20 مارس، مع ازدياد الإقبال عليه كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وتنتظر الأسواق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والتي تصدر يوم الجمعة، للحصول على مؤشرات بشأن التحركات المقبلة للاحتياطي الفدرالي.

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