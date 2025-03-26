الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

حبس عصابة سرقة بطاريات السيارات في 15 مايو

حبس
حبس

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية، حبس المتهمين بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكابود وتنفيذ 4 عمليات سرقة بمدينة 15 مايو، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".


وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عامل خردة – مقيم بدائرة القسم).

 

 

 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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النيابة العامة قسم شرطة 15 مايو مديرية أمن القاهرة مدينة 15 مايو نيابة مايو والتبين

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