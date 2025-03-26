الشر من غير "صوت عالي" و"تبريق"، إشادات قوية بأداء محمد شاهين في "لام شمسية" (صور)

حظي الفنان محمد شاهين بإشادات قوية عن دوره في مسلسل لام شمسية خاصة بعد عرض الحلقتين التاسعة والعاشرة من العمل، حيث يجسد شخصية "وسام" مدرس اللغة العربية والمتهم بالتحرش بالطفل "يوسف" علي البيلي، ضمن أحداث المسلسل.

محمد شاهين في مسلسل لام شمسية

ونال محمد شاهين العديد من التعليقات الإيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تجسيده لشخصية الشر لكن بمنتهى الهدوء بدون "صوت عالي" أو "تبريق" كما يلجأ بعض الممثلين الآخرين.

مشاهد محمد شاهين في مسلسل لام شمسية

ومن ضمن المشاهد التي نالت إشادات كبيرة وعبرت عن موهبة محمد شاهين القوية ما جرى في نهاية بالحلقة الماضية عندما تدخل "رباب" يسرا اللوزي زوجته ضمن أحداث المسلسل في حالة من الانهيار العصبي، وتقوم بتكسير المكان التي تمكث فيه في الغرفة.

ويدخل وسام عليها ليجدها ملقاة على الأرض غير أنه يتجاهل ذلك ويخرج ويكمل في مشاهدته التلفاز، دون أن يبدي أي انفعال يذكر.

وأيضا، مشهد رؤيته لبوست "نيللي" والتي تفضح فيه المتحرش بالطفل "يوسف"، حيث تتغير نظراته بمنتهى السلاسة وتبرز حدية تحمل شرا وكراهية لما فعلته "نيللي" لكنه في نفس الوقت وعندما تحدثه والدته "نادية" يحافظ على هدوئه الذي يصل لحد "البرود" حتى لا يظهر أنه هو من تحرش بيوسف.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

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