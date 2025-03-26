الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي ينجح في علاج حالة معقدة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن نجاح جديد في جراحات الوجه والفكين بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي.

وقالت: استقبل فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي حالة معقدة لمريض تعرض لحادث أدى إلى كسور متعددة بالوجه، بعد تقديم الرعاية العاجلة في الرعاية المركزة، تم نقله إلى القسم الداخلي للتحضير للجراحة. 

إعادة ترميم الفكين واستعادة الوظائف الحيوية الطبيعية للمريض

 


وأشارت المراكز الطبية المتخصصة إلى أنه بفضل الجهود الطبية المستمرة، خضع المريض لكافة الفحوصات والتقييمات اللازمة لضمان إجراء العملية في التوقيت المناسب لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

وأكدت أنه تم إجراء الجراحة بنجاح، مما ساهم في إعادة ترميم الفكين واستعادة الوظائف الحيوية الطبيعية للمريض.

ولفتت إلى أن المريض في مرحلة التعافي ويخضع لمتابعة دقيقة من الفريق الطبي، مع تحسن واضح في حالته الصحية.

 

كانت وزارة الصحة والسكان،  أعلنت نجاح المعهد القومي للقلب التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في إجراء 4 عمليات زراعة صمام رئوي بالقسطرة التداخلية، باستخدام صمام (MYVAL)، بتكلفة تقدر بمليون جنيه للعملية الواحدة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتقديم أحدث العلاجات لمرضى القلب بأعلى معايير الجودة.

ريادة معهد القلب القومي في علاج العيوب الخلقية للقلب

 

وقال الدكتور حسام عبدد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذا الإنجاز يُعد تأكيدًا على ريادة معهد القلب القومي في علاج العيوب الخلقية للقلب، بتقنيات التدخل المحدود، والتي تتيح للمرضى التعافي السريع دون الحاجة إلى جراحات القلب المفتوح المعقدة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن زراعة الصمام الرئوي بالقسطرة تقنية حديثة تُمثل بديلًا آمنًا لجراحة القلب المفتوح، حيث يتم إدخال الصمام الجديد عبر قسطرة دون الحاجة إلى شق الصدر أو إيقاف القلب، مما يقلل بشكل كبير من المخاطر والمضاعفات.

واستكمل أن هذه التقنية تتيح تقليل فترة التعافي، بحيث يغادر المرضى المستشفى في غضون 24 إلى 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى تجنب مخاطر الجراحة، مثل النزيف الحاد والعدوى وفترات النقاهة الطويلة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمرضى الذين يحتاجون إلى استبدال الصمام بعد جراحات القلب السابقة.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي مدير معهد القلب القومى، أن المعهد مستمر في تبني أحدث التقنيات لعلاج مرضى القلب بأفضل الوسائل الطبية المتاحة، لخدمة أهلنا من المرضى، وقد تم تحقيق هذا الإنجاز الطبي على أيدى فريق طبي متميز تحت قيادة الدكتورة رانيا ضياء الدين أبو شقة رئيس وحدة قسطرة الأمراض الخلقية بمعهد القلب.

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