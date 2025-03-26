ضبط 9 تروسيكلات وعربة كارو خلال حملات لمواجهة نباشي القمامة بالدقهلية

شنت الأجهزة التنفيذية حملات موحدة لضبط النباشين الذين يستخدمون التروسيكلات في أعمال فرز القمامة العشوائي، مما يتسبب في انتشار المخلفات وتشويه المظهر الحضاري.

حملات مكثفة لضبط نباشي القمامة في الدقهلية ومصادرة المعدات المستخدمة

وذلك في إطار جهود محافظة الدقهلية للحفاظ على النظافة العامة والتصدي لظاهرة نبش القمامة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وقد أشرف على الحملات اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمشاركة محمد حمص، مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، حيث استهدفت الحملات عدة مناطق، شملت حي شرق المنصورة، حي غرب المنصورة، ومدينة طلخا.

ضبط 9 تروسكيل وعدد عربه كارو

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 تروسيكلات وعدد عربة كارو، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد النباشين المضبوطين، مع مصادرة المعدات والتروسيكلات المستخدمة في تلك الأعمال غير المشروعة، وذلك لضمان الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على نظافة البيئة والصحة العامة.

استمرار هذه الحملات بشكل دوري،

وأكد محافظ الدقهلية استمرار هذه الحملات بشكل دوري، في إطار خطة متكاملة للحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي للمدن، وذلك لحين دمج هذا القطاع غير الرسمي ضمن منظومة النظافة الرسمية مع ضرورة توعية ودعوة المواطنين للتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مظاهر غير حضارية تعيق جهود الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.

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