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ثقافة وفنون

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل "لام شمسية"

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسل لام شمسية الحلقة 11، تعرض مساء اليوم الأربعاء الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، وذلك عبر قناة dmc ومنصة watch it، في تمام السابعة والربع مساء. 

مسلسل لام شمسية الحلقة 10 

وكانت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "لام شمسية" قد تضمنت تطورات مثيرة، حيث تبدأ باستقبال نيللي ويوسف ردود فعل سيئة من المدرسة وذلك بعد بوست نيللي الذي كشفت فيه عن تعرضها هي ويوسف للتحرش عبر صفحتها الشخصية. 

وضمن الأحداث، يواجه يوسف العديد من الإساءات من زملائه في المدرسة ممن شاهدوا بوست نيللي، ويصبح منبوذا من أغلب زملائه، فيما تهدد "نادية" مديرة المدرسة والتي هي أيضا والدة "وسام" نيللي برفدها هي ويوسف بعد البوست المثير التي كتبته، لتخبرها نيللي أنها لن تتوقف وستمضي في طريقها لإيصال صوتها هي ويوسف للجميع. 

وخلال الأحداث، ينجح الطبيب المعالج ليوسف في إقناعه أن عدم ذهابه للمدرسة لن يغير شيء، وأنه يجب عليه أن يكون شجاعا ويواجه الجميع ولا يخشى أي إساءة من أي أحد، لأنه لم يخطىء. 

وضمن الأحداث، تحتد "رباب" يسرا اللوزي زوجة "وسام" عليه وتهدده أنها ستخبر ابنتهما "زينة" بكل شيء، ليرد عليها وسام بأن ابنتها لن تصدقها، وستمكث هي في مصحة نفسية للعلاج ولن ترى ابنتها من جديد. 

وتدخل رباب في حالة من الانهيار العصبي، وتقوم بتكسير المكان التي تمكث فيه في الغرفة، ويدخل وسام عليها ليجدها ملقاه على الأرض غير أنه يتجاهل ذلك ويخرج ويكمل في مشاهدته التلفاز وتنتهي الحلقة على ذلك. 

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