الأربعاء 26 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مواعيد عرض وإعادة الحلقة 11 من مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي
مسلسل الغاوي

تعرض شاشات التليفزيون ومنصات البث الرقمي، اليوم الأربعاء الحلقة الـ11 من  مسلسل “الغاوي” للفنان أحمد مكي الذي يشارك به في الدراما الرمضانية لعام 2025.

مسلسل الغاوي الحلقة 11

وتذاع الحلقة الـ11 من مسلسل الدراما الشعبي “الغاوي”  مساء اليوم الأربعاء عبر فضائية ON فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الساعة 11:30 صباح الغد، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء، والإعادة غدا الساعة 7.30 صباحًا والساعة 3 عصرًا.

 

أبطال مسلسل الغاوي

تشمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الغاوي كوكبة من النجوم فى مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

 

كما يشارك كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أبيوسف والمغني الشعبي كزبرة.

 

مسلسل الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل.

 

 

مسلسل الكبير أوي

وكان الفنان أحمد مكي  قرر الابتعاد عن تقديم جزء  جديد من مسلسل الكبير خلال السباق الرمضاني الجاري وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

وقدم  مكى، طوال السنوات الماضية، مسلسل الكبير أوي، الذي حقق نجاحا كبيرا، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، ويرتبط به العديد من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

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