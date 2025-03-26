الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

مدبولي: رفع حالة الطوارئ في إجازة عيد الفطر ومنع أي حالات تعد على الأراضي الزراعية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الاحتفالية التي أقامتها وزارة الأوقاف وشرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، لافتا إلى أن الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس خلال الحفل حملت عدة رسائل مهمة، من أهمها تأكيده احترامه وتقديره لتماسك هذا الشعب العظيم خلال الفترة الصعبة التي مرت ولا تزال مستمرة على المنطقة ومصر.

ووجه رئيس الوزراء الشكر للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على تنظيم هذه احتفالية بليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي اختصها الله عز وجل بنزول القرآن الكريم.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية  للرئيس، وللحكومة، وللشعب المصري؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الغالية بخير وسلام.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن أهمية رفع حالة الطوارئ من جانب جميع الأجهزة والجهات المعنية في إجازة عيد الفطر، مشددا في هذا الصدد على ضرورة متابعة فرق الطوارئ، والتنسيق مع مركز الأزمات التابع لمجلس الوزراء بشأن حدوث أية حالة طوارىء.

وفي هذا الإطار أيضا، نوه رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس المحافظين منذ أيام، التشديد على ضرورة التزام اليقظة التامة من جانب تلك الأجهزة المعنية خلال فترات الإجازة؛ وذلك من أجل منع أي حالات تعد على الأراضي الزراعية، أو ارتكاب أي نوع من المخالفات في هذا الشأن، وأن يتم التعامل مع المخالفات بحسم شديد، فضلا عن ضرورة متابعة الأسواق من خلال فرق المتابعة والرقابة على مختلف الأسواق، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة.

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