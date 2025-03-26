مدافع المغرب: نحن أقوى منتخب في أفريقيا

قال جواد الياميق مدافع المغرب، إن منتخب بلاده بات الأقوى في قارة أفريقيا في الوقت الحالي.

واقترب منتخب المغرب كثيرًا من التأهل لمونديال 2026، بعد فوزه مساء أمس الثلاثاء على تنزانيا (2-0)، ليتربع على عرش مجموعته برصيد 15 نقطة.

المغرب الأقوى في أفريقيا

وقال الياميق في تصريحات تلفزيونية لقناة الرياضية بعد المباراة: "لا ينبغي التوغل كثيرًا في تفاصيل الأداء والمستوى الفني، فالأرقام لا تكذب، وتقول إننا الأقوى في أفريقيا، وذلك منذ مونديال قطر".

وأضاف: "انتصار آخر في مباراة رسمية، يقربنا من التأهل إلى المونديال مبكرًا، لذا يجب تقدير ما فعلناه والاحتفال به".

وتابع مدافع الوحدة السعودي: "بالنسبة لي، لا يهم مع من ألعب، لقد رافقت نايف أكرد منذ سنوات بالمنتخب المحلي، ومع الأسود نحن متفاهمون بشكل كبير، المنتخب المغربي يعمل كمجموعة وهذا الأهم".

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