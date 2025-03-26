وكيلة الشباب بالدقهلية تستقبل مسئول العلاقات العامة بمطرانية المنصورة للتهنئة بعيد الفطر

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بولا جورجي مسئول العلاقات العامة بمطرانية المنصورة وتوابعها، بالإنابة عن نيافة الأنبا أكسيوس أسقف مطرانية المنصورة وتوابعها، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، فى حضور طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب.

جاء اللقاء لتأصيل الروابط الاجتماعية بين المسلمين والأقباط، وإرسال رسالة للعالم، ولجميع المصريين، أن هناك روح انتماء وأخوة وترابط بين المسلمين والأقباط،وتأكيدا على وقوف جميع المصريين خلف الدولة المصرية، وتفويت الفرصة على دعاة العنف والفتنة، وتأكيدًا للعالم تلاحم المسلمين والأقباط فى صف واحد؛ لدعم الدولة المصرية خلف قياداتها الحكيمة.

فيما أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال اللقاء عن سعادتها البالغة بالتهنئة من نيافة الأنبا أكسيوس أسقف مطرانية المنصورة وتوابعها، والتى حملها بولا جورجي، مؤكدًة أن المصريين جميعًا يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية؛ لمواجهة أي تحديات، ومعربًه عن سعادتها بالروح الوطنية القوية التي نسعد بها في كل المناسبات والأعياد، والتي تأتي هذا العام متزامنة مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مع الأخوة الأقباط.

ومن جانبه أكد بولا جورجي مسئول العلاقات العامة بمطرانية المنصورة وتوابعها، عن سعادته بوجوده فى مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وعلى الدور التوعوي التى تقوم به للنشء والشباب بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على مستوى محافظة الدقهلية، والتى تعمل على إرساء وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية التى تنفذها داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

ويأتي اللقاء في إطار إرساء قيم الولاء والانتماء وتقوية أواصر المحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة.

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