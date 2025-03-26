الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيلة الشباب بالدقهلية تستقبل مسئول العلاقات العامة بمطرانية المنصورة للتهنئة بعيد الفطر

وكيل شباب الدقهلية
وكيل شباب الدقهلية تستقبل مسئول بمطرانية المنصورة، فيتو

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية،  اليوم الأربعاء، بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بولا جورجي مسئول العلاقات العامة بمطرانية المنصورة وتوابعها، بالإنابة عن نيافة الأنبا أكسيوس أسقف مطرانية المنصورة وتوابعها، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، فى حضور  طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب.

جاء اللقاء لتأصيل الروابط الاجتماعية بين المسلمين والأقباط، وإرسال رسالة للعالم، ولجميع المصريين، أن هناك روح انتماء وأخوة وترابط بين المسلمين والأقباط،وتأكيدا على وقوف جميع المصريين خلف الدولة المصرية، وتفويت الفرصة على دعاة العنف والفتنة، وتأكيدًا للعالم تلاحم المسلمين والأقباط فى صف واحد؛ لدعم الدولة المصرية خلف قياداتها الحكيمة.

فيما أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال اللقاء عن سعادتها البالغة بالتهنئة من نيافة الأنبا أكسيوس أسقف مطرانية المنصورة وتوابعها، والتى حملها بولا جورجي، مؤكدًة أن المصريين جميعًا يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية؛ لمواجهة أي تحديات، ومعربًه عن سعادتها بالروح الوطنية القوية التي نسعد بها في كل المناسبات  والأعياد، والتي تأتي هذا العام متزامنة مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مع الأخوة الأقباط.

ومن جانبه أكد  بولا جورجي مسئول العلاقات العامة بمطرانية المنصورة وتوابعها، عن سعادته بوجوده فى مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وعلى الدور التوعوي التى تقوم به للنشء والشباب بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على مستوى محافظة الدقهلية، والتى تعمل على إرساء وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية التى تنفذها داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

الجامعة العربية توقع مذكرة تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لتعزيز التعاون الإنساني

السيسي في حفل ليلة القدر: بناء الأوطان لا يتحقق إلا ببناء الإنسان.. الحفاظ على هويتنا وتعزيز القيم الأخلاقية مسئولية مشتركة.. تماسك المصريين أمر له بالغ التقدير والاحترام.. ووحدتنا لا تعرف الانكسار

ويأتي اللقاء في إطار إرساء قيم الولاء والانتماء وتقوية أواصر المحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الانبا اكسيوس الروابط الاجتماعية الشباب والرياضة بالدقهلية اللواء طارق مرزوق الدقهلية اليوم القيامة المجيد تهنئة بعيد الفطر المبارك شباب الدقهلية مديرية الشباب والرياضة

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يُكرم الفائزين في مسابقة الأم المثالية

الجامعة العربية توقع مذكرة تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لتعزيز التعاون الإنساني

سردية آدم والحياة

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الأسواق

الأكثر قراءة

رسالة طمأنة من السيسي إلى الشعب المصري

مبلغ ضخم للأهلي، فيفا يعلن جوائز كأس العالم للأندية 2025

السيسي: بالغ تقديري لفضيلة الإمام الأكبر وأتمنى له الشفاء

7 منتخبات تحجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2026

بمناسبة ليلة القدر، كلمة هامة للرئيس السيسي إلى الأمة العربية والإسلامية

مصرع وإصابة 12 شخصًا في تصادم عدد من السيارات بالإسكندرية (صور)

السيسي: تماسك الشعب المصري أمر له بالغ التقدير والإعجاب والاحترام

ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بعد إنتهاء الجولة السادسة

منوعات

المزيد

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الأسواق

3664 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 26-3-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

تصل لـ 16500 جنيه.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2025 (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر، وهل لها علاماتها تُعرف بها؟ الإفتاء توضح

معارك وغزوات، "فتح مكران" أول فتوحات المسلمين في جنوب آسيا

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح مكانتها وأفضل الأعمال بها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية