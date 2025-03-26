الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تأجيل موعد طرح فيلم "Mickey 17 على المنصات الرقمية

MICKEY، فيتو
MICKEY، فيتو

روبرت باتينسون،  أعلن رسميا عن تأجيل موعد صدور فيلم "Mickey 17،   على المنصات الرقمية، والذي كان مقرر صدوره بتاريخ 25 مارس الجاري.

وأعلن عن تأجيل الفيلم، لمدة أسبوعين، من قبل شركة Warner Bros، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في 8 أبريل 2025.

عرض فيلم Mickey 17 في مهرجان برلين السينمائي الدولي

 وعرض رسميا فيلم المخرج بونغ جون هو، Mickey 17، لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي خلال شهر فبراير الماضي.

Image

 

Image

روبرت باتينسون يتحدث عن تجربته مع المخرج بونج جوان

 فيما تحدث الممثل روبرت باتينسون عن تجربة العمل مع المخرج الكوري الجنوبي الشهير بونج جوان في فيلمه الجديد Mickey 17.

 

 

Image

 وأبدى الممثل روبرت باتينسون، في تصريحات صحفية، إعجابه بتجسيد دور البطولة في فيلم من إخراج المخرج بونج جوان، قائلًا: "إن هذه التجربة رائعة.. لم أقم بعمل مثيل لها في مسيرتي الفنية، الفيلم مجنون للغاية وأسلوب العمل فيه مختلف تمامًا".

Image

تفاصيل فيلم  Mickey 17

 ويجسد الممثل  روبرت باتينسون، خلال الفيلم، دور رجل يذهب بعد وفاة عدد من المستنسخين عنه، في رحلة استكشافية بشرية مهمة وخطيرة، لاستعمار العالم الجليدي “نيفلهايم”، ويرفض السماح ببديله المستنسخ البديل أن يحل محله، ليواجه عددًا من الأخطار.

ويلعب بطولة فيلم Mickey 17، بجانب  الممثل روبرت باتينسون، كل من، ستيفن يون، ونعومي آكي وتوني كوليت ومارك روفالو.

فيلم Mickey 17، مأخوذ عن رواية خيال علمي للكاتب إدوارد أشتون، بعنوان “Mickey 7”، والتي صدرت في فبراير 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

MICKEY MICKEY 17 بوستر MICKEY 17

مواد متعلقة

تألق روبرت باتينسون وزوي كرافيتز خلال العرض الخاص لفيلم MICKEY 17 في باريس (صور)

روبرت باتينسون وبونغ جون هو يروجان لفيلم Mickey 17 في كوريا الجنوبية (فيديو)

الأكثر قراءة

الأهلي: ملتزمون بقرارات اللجنة الأولمبية

تعرف على الخطوة الأخيرة للأهلي بعد رفض اللجنة الأولمبية شكواه بأزمة القمة

أول تعليق من الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

الأهلي يجهز بيانًا للرد على رفض اللجنة الأولمبية شكواه بشأن أزمة القمة

رسالة طمأنة من السيسي إلى الشعب المصري

السيسي: بالغ تقديري لفضيلة الإمام الأكبر وأتمنى له الشفاء

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

أبرزها إنشاء 7 جامعات أهلية جديدة، 6 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

منوعات

المزيد

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر جرام الذهب بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما أفضل الأوقات لالتماس ليلة القدر؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

علي جمعة يكشف شروط استجابة الدعاء ويوضح المقصود بـ«العدوان في الطلب»

كيف نغتنم ليلة القدر؟ عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية