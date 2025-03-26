مصرع وإصابة 12 شخصًا في تصادم عدد من السيارات بالإسكندرية (صور)

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، منذ قليل، في تصادم عدة سيارات وانقلاب سيارة ميكروباص عقب صدمها من سيارة نقل جامبو وسيارتين ملاكي على طريق الإسكندرية الدولي أمام بشاير الخير ٣ غرب محافظة الإسكندرية.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم بين عدة سيارات بالطريق الدولي أمام بشاير الخير ٣ بمنطقة القباري، ووجود وفيات ومصابين، وتوجهت قوة أمنية رفقة سيارات الإسعاف والإطفاء ومسئولي حي غرب.

فتاتان تحاولان إسعاف المصابين

وتبين تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة نقل جامبو، مما تسبب في دوران السيارة الميكروباص واصطدامها مع سيارتين أخريين قبل أن تنقلب، وتسبب الحادث في مصرع 3 أشخاص بينهم قائد السيارة وإصابة 9 آخرين، فيما حاولت فتاتان إنقاذ عدد من المصابين بالإسعافات الأولية قبل وصول الإسعاف.

وجرى نقل المصابين لمستشفيات العامرية وخليل حمادة، في حين لا تزال الجثث تنتظر معاينة النيابة لنقلها إلى المشرحة.

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