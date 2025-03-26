الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

توقيع اتفاق مصري سعودي لإنتاج المحسنات والمخصبات الزراعية في النوبارية

توقيع عقد اتفاق بين
توقيع عقد اتفاق بين البحوث الزراعية وشركة السعودية، فيتو
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شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع عقد اتفاق بين مركز البحوث الزراعية وشركة السعودية الخضراء للتطوير الزراعي لإنتاج المخصبات الزراعية ومحسنات التربة في منطقة النوبارية. 

وقام بالتوقيع الدكتور أحمد حلمى مدير معهد بحوث البساتين والمهندس عادل الشمري رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية بحضور الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. 

وعقب التوقيع رحب وزير الزراعة بالاستثمارات السعودية في مصر مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة في البلدين الشقيقين. 

وأشار فاروق إلى أن مصر تقدم كل الدعم للاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية والسعودية في كافة المجالات وتحديدا الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى مصر سوق مفتوح وجاهز للاستثمار بعد حزمة الإصلاحات التى شهدتها خلال حكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء في مجال البنية التحتية أو التشريعية. 

ومن جانبه صرح الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بأن اتفاق اليوم بخبرات أجنبية واستثمارات سعودية وهو باكورة التعاون بين المركز والشركة السعودية، حيث يشمل مستقبلا التعاون في مجال إنتاج التقاوى والمخصبات الزراعية والاسمدة وكذلك توفير كافة مستلزمات الإنتاج وخاصة بذور الخضر وأيضا الطاقة الشمسية.  

وأضاف عبد العظيم أن التعاون مع الشركة سوف يشمل كذلك التدريب وبناء القدرات للجانب السعودي في كافة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني، وأن شهادات التدريب سوف تصدر من مركز البحوث الزراعية للمتدربين واعتمادها من وزارة الخارجية المصرية  وبالتنسيق مع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

ومن ناحيته أعرب "الشمري" عن سعادته بالاستثمار في مصر، موجها الشكر إلى وزير الزراعة وإلى الهيئة العامة للاستثمار المصرية لتذليل كافة العقبات أمام دخول شركته السوق المصري والاستثمار في القطاع الزراعي الواعد والاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية، مشيدا بالعلاقات الوطيدة والمتميزة بين السعودية ومصر .

وأضاف رئيس شركة السعودية الخضراء للتطوير الزراعي أن مجالات التعاون مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية سوف تشمل كذلك الطاقة النظيفة والنباتات الطبية والعطرية ومخرجات البحوث نظرا لان المركز يضم نخبة متميزة من علماء الزراعة المتميزين في كافة مجالات البحوث الزراعية التطبيقية. 

"الشمري" أكد أن مصر هي بوابة أفريقيا، وأن شركته تحظى بدعم هيئة الاستثمار السعودية، مشيرا إلى أن إنتاج مصنع المخصبات سوف يبدأ في يونيو القادم وتسويق المنتج داخل وخارج مصر. 

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علاء فاروق وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية السعودية الخضراء للتطوير الزراعى المخصبات الزراعية النوبارية بحوث البساتين

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