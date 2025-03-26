في حفل ليلة القدر، 10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف، بمناسبة ليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن برنامج الاحتفالية كلمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أهدى بعدها الرئيس السيسي نسخة من كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، وتلا ذلك فقرة الابتهالات الدينية.

وكرم الرئيس خلال الاحتفالية الفائزين في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، في فروع الحفظ والتجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، وأيضًا لحفظة القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، كما تم تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم.

وعقب انتهاء الرئيس السيسي من تكريم حفظة القرآن الكريم، ألقى كلمة، جاءت أبرز رسائلها كالتالي:

- بالغ تقديري، لفضيلة الإمام الأكبر وأتمنى له الشفاء وكافة علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لما يبذلونه من جهود مخلصة، لترسيخ مفاهيم الإسلام السمحة، وتصحيح الأفكار المغلوطة، وتعزيز صورة الإسلام.

- بناء الأوطان لا يتحقق إلا ببناء الإنسان.

- جعلت الدولة المصرية الاستثمار في الإنسان نهجا أساسيا، تسعى من خلاله إلى إعداد جيل واع، مستنير.

- الحفاظ على هويتنا، وتعزيز القيم الأخلاقية مسئولية مشتركة، تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات بناء الوعى.

- نحن بحاجة إلى خطاب دينى وتعليمى وإعلامى واع، يرسخ هذه القيم، ويؤسس لمجتمع متماسك.

- احترامي وتقديري للشعب المصري خلال هذه الفترة الصعبة التي مرت وما زالت على المنطقة ومصر.

- تماسك الشعب المصري امر له بالغ التقدير والإعجاب والاحترام.

- وحدتنا التى لا تعرف الإنكسار، وصلابتنا المتأصلة فى نفوسنا، وتمسكنا بقيمنا ومبادئنا الخالدة، ستكون هى المفتاح لعبور كل التحديات.

- مصر، ستظل تبذل كل ما فى وسعها، لدعم القضية الفلسطينية العادلة، والسعي الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار.

- التقدير لتماسك وصلابة الجبهة الداخلية، وأن الله سبحانه وتعالى حافظ لمصر على الدوام.

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