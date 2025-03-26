أحمد الجفالي يقترب من الغياب في مباراة الزمالك أمام سيراميكا

يواجه أحمد الجفالي، صانع ألعاب فريق الزمالك، احتمال الغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الجمعة، ذلك بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

أحمد الجفالي كان أحد اللاعبين المهمين في الزمالك آخر المباريات، وله دور في صناعة اللعب وقيادة الهجمات، ورغم الجهود التي يبذلها الجهاز الطبي للفريق في محاولة تأهيله للعودة للملاعب، إلا أن حالته الصحية لم تتحسن بشكل كامل حتى الآن.

هذا الغياب قد يؤثر على أداء الفريق في المباراة، خصوصًا في ظل الحاجة الماسة لتقديم مستوى قوي من أجل التأهل في المسابقة.

من المتوقع أن يتخذ الجهاز الفني قرارًا نهائيًا بشأن مشاركته بعد تحديد مدى جاهزيته البدنية، في وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع.

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