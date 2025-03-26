مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مختلف القطاعات.

ويبحث الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة التنمية.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حيث يستعرض رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أبرز القرارات التي تم اتخاذها، ويجيبون على استفسارات وسائل الإعلام حول المستجدات المحلية.

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