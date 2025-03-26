بعثة منتخب 2008 تطير إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

غادرت بعثة المنتخب الوطني مواليد 2008 مطار القاهرة منذ قليل متجهة إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 إبريل المقبل.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

وخاض المنتخب الوطني تحت 17 عاما في معسكره الأخيرة أربع مباريات ودية أمام ليبيريا وتنزانيا (مباراتين) ونجوم المستقبل، حيث استطاع الفوز في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

يترأس البعثة وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكأس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا اداريا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، وسالم حنيش محلل أداء، والدكتور قاسم قدري مخططا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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