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تقديم 1290 خدمة صحية في المنيا خلال قافلة طبية مجانية بمنشأة الدهب القبلية

تقديم 1290 خدمة صحية
تقديم 1290 خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بمنشأة الدهب

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 1290 حالة وصرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية بمنشأة الدهب القبلية بمركز المنيا. 

تقديم 1290 خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بمنشأة الدهب القبلية بمركز المنيا

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وكيل وزارة الصحة بالمنيا


ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومي 24و25 مارس  ، بعدد 10 عيادات متنقلة، وتم خلالها تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

357 حالة أطفال 292 باطنة في المنيا 


وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 199 حالة جراحة، 357 حالة أطفال 292 باطنة،   56 نساء، 172 جلدية، 19 تنظيم أسرة، 101 حالة قلب، 78 حالة أسنان، 117 حالة أنف وأذن،  176 تحليلًا متنوعًا،و4 حالات أشعة عادية، 8 حالات موجات صوتية، 88 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.


 كما تم عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 158 من أهالي القرية، في إطار تعزيز الوعى الصحى بين المواطنين.

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