الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

إزالة 655 حالة تعدٍ بالمنيا ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25

إزالة 655 حالة تعدٍ
إزالة 655 حالة تعدٍ بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 655 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي انطلقت يوم السبت 8 مارس الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي للبناء المخالف.

أعمال  المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات


وأوضح المحافظ أن الإزالات شملت 66 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة منها 55 مباني و11 زراعة، و518 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة، بالإضافة إلى 71 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، وفقًا للجدول الزمني الموضوع لضمان إزالة التعديات واسترداد الأراضي.

 


  تكثيف الحملات طوال فترة إجازة عيد الفطر


وشدد المحافظ على تكثيف الحملات طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لمنع جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الفورى وإزالتها فى المهد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.


 


تنفيذ الموجة 25 على ثلاث مراحل

يُذكر أن الموجة 25 تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في 8 فبراير واستمرت حتى 28 من الشهر نفسه، كما انطلقت المرحلة الثانية في 8 مارس وتستمر حتى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

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