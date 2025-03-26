إصابة 10 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

شهدت محافظة المنيا، خلال الساعات القليلة الماضية، حادثين منفصلين في نطاق المحافظة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم 5 اطفال، تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وتحرر محاضر بالواقعتين.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل باخري ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد وتحديدا أمام قرية بني حسن الشروق، التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص شمال محافظة المنيا.

مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص بينهم 4 اطفال، جميعهم مقيمين بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

أصابة ربة منزل وطفلتها

كما أصيبت ربة منزل وطفلتها إثر وقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة في الطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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