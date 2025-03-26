نفذوا 6 عمليات، سقوط عصابة سرقة الشقق في مدينة بدر
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الوحدات السكنية في مدينة بدر.
سرقة الوحدات السكنية في مدينة بدر
تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة بدر يفيد بضبط (3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل الوحدات السكنية بدائرة القسم.
وعثر بحوزتهم علي (فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار - 3 جوال بداخلهم كمية من أسلاك الصواعد الكهربائية – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ).
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية ( تاجر خردة – مقيم بأسيوط).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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