الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

سقوط عصابة سرقة بطاريات السيارات في 15 مايو

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكابود وتنفيذ 4 عمليات سرقة بمدينة 15 مايو.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".


وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عامل خردة – مقيم بدائرة القسم).


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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قسم شرطة 15 مايو سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكابود سرقة بطاريات السيارات بطاريات السيارات مديرية أمن القاهرة

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