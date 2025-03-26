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أخبار مصر

الزراعة تعلن خلو العاصمة الإدارية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيتو
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أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان العاصمة الإدارية الجديدة منطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية .
جاء ذلك بعد نشر المنظمة العالمية لصحة الحيوانWOAH ) ) القرار  على صفحتها الرسمية.

وأضاف وزير الزراعة: “هذا الإعلان يأتي تكليلًا لجهود الوزارة فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتطوير صناعة الخيول في  مصر وحرصا على استعادة  مصر  لمكانتها الرائدة في هذا المجال علي كافة المستويات”.

وتم إعلان العاصمة الإدارية الجديدة منطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية وكمركز دولي لجميع فعاليات الفروسية الأولمبية والرياضية الدولية فى كل من نادي الفروسية المصري ومرابط مصر ونادى الفروسية بالأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء هذا الإعلان فى ضوء التكليفات الرئاسية واستكمالًا للمخطط الإستراتيجي الذى تنفذه الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة ومركز البحوث الزراعية مُتمثلًا في معهد بحوث الصحة الحيوانية فى إعلان خلو البلاد من الأمراض الوبائية المؤثرة على صناعة الخيول في جمهورية مصر العربية والتي كُللت مؤخرًا بتقديم ملف فنى رفيع المستوى إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) ويتضمن الملف الإجراءات الاستراتيجية التى تم التخطيط لها وتنفيذها فى مجال الحفاظ على صحة الفصيلة الخيلية والحفاظ على خلو  مصر  من أمراض الفصيلة الخيلية وفقًا لأحكام دستور الصحة الحيوانية والمعايير القياسية الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) فضلًا عن المبادئ التوجيهية لإنشاء وإدارة المناطق خالية من أمراض الخيول الصادر عن المنظمة فى 2019.(مرفق)

وفى ذات السياق تقدم الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجميع العاملين بالهيئة ومديرياتها بخالص التهنئة والشكر إلى علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير على هذا الإنجاز الكبير الذى حققته مصر على كافة المستويات باحترافية وفي زمن قياسي.

وأضاف أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لا تدخر جهدًا نحو تنفيذ مهامهما في الحفاظ علي الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية والوبائية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري والعمل مع شركاء النجاح تحت مظلة الصحة الواحدة لتحقيق الأمن الغذائي المصري، مُعربًا عن فخر الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجميع العاملين بها بإعلان العاصمة الإدارية الجديدة كمنطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية.

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علاء فاروق وزير الزراعة العاصمة الإدارية الجديدة المنظمة العالمية لصحة الحيوان صناعة الخيول نادي الفروسية المصري لخدمات البيطرية

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