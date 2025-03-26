ضبط تشكيل عصابي نصب على شركة شهيرة لتجارة السيارات في مدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتلال على شركة شهيرة لتجارة السيارات في مدينة نصر.

النصب والاحتيال على شركة سيارات بمدينة نصر

وكان قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (مسئول بإحدى شركات تجارة السيارات) بتضرره من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال على الشركة المشار إليها عبر إيهامهم بسداد جزء من قيمة إحدى السيارات وإرسال صورة بتحويل بنكى "مزور" عبر أحد التطبيقات للشركة والاستيلاء على السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة سوهاج)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

وأضافا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على الشركات، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المشار إليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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