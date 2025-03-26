مدرب الأرجنتين يتصدر المشهد بعد سخرية مارتينيز من البرازيل (فيديو)

أثار حارس مرمى منتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، موجة من الجدل خلال مباراة فريقه في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 أمام البرازيل، فجر اليوم الأربعاء، والتي انتهت بفوز "راقصو التانجو" بنتيجة 4-1.

وشهدت المباراة قيام مارتينيز، المعروف بثقته العالية، بالاستعراض بالكرة أمام لاعبي البرازيل في تصرف اعتُبر استفزازيًا وسخرية من قبل الجماهير والإعلام البرازيلي.

No way Emi Martinez is doing this during a match vs Brazil 😭😭😭😭



pic.twitter.com/fRSy6MCqzy — Janty (@CFC_Janty) March 26, 2025



ووفقًا لمقاطع فيديو متداولة، ظهر مارتينيز وهو يتحكم بالكرة ببراعة أمام اللاعبين البرازيليين، مما دفع وسائل الإعلام المحلية في البرازيل إلى وصف المشهد بأنه "عار تاريخي" للمنتخب البرازيلي.

وتدخل مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، لتهدئة الأمور، حيث طلب من مارتينيز التوقف عن الاستعراض احترامًا للمنافس.

ورغم ذلك، أشاد البعض بثقة مارتينيز التي تعكس تفوق الأرجنتين في المباراة، فيما انتقدها آخرون كسلوك غير رياضي.



وتعرض لاعبو "السيليساو" ومدربهم لهجوم حاد من النقاد بسبب الأداء الباهت وعدم الرد على تصرفات حارس الأرجنتين.



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