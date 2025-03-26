«المشاط» تكشف سر ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024-2025

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سر ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024-2025.

سر ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي

وقالت المشاط: إن الصناعات التحويلية غير البترولية قادت ارتفاع النمو الاقتصادي بمعدل 17.74% مقابل 11.56% انكماشا في الفترة المقابلة بدعم زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي.

وأضافت المشاط، تعقيبا على ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، أن قطاع السياحة يواصل الأداء القوي، مشيرة إلى أن هناك 18% نموا في المطاعم والفنادق و41.92 مليون ليلة سياحية.



استمرار زيادة الاستثمار الخاص

وأشارت إلى أن استمرار زيادة الاستثمار الخاص للربع الثاني ليستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، وانكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.



وأكدت، أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقق نموا بنسبة 10.4% مدفوعا بتوسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع النمو رغم استمرار التأثير العكسي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس، وتراجع قطاع الاستخراجات.

نمو الصادرات السلعية والخدمية

وأوضحت، أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ويدعم ثقة المستثمرين، مضيفة أن صافي الصادرات يتحول للمساهمة الإيجابية في النمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري مدفوعا بنمو الصادرات السلعية والخدمية.

ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.

سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو يبلغ 4.3% مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.

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