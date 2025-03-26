الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

السيسي يكرم اليوم عددًا من حفظة القرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من حفظة القرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحضر الاحتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف فضلًا عن عديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

وتعد ليلة القدر إحدى الليالي المباركة والفضيلة في شهر رمضان فهي ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملأ الأعلى.. ليلة الحادث الأعظم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته وفي دلالته وفي آثاره في حياة البشرية جميعًا.

كما تعد ليلة عظيمة تتنزل فيها البركات والأنوار فهى ليلة خير من ألف شهر وعلى كل مسلم أن يتحراها ويجتهد فيها بالعبادة والطاعة حتى ينال ثمارها وأنوارها ويستقبلها بالذكر وقراءة القرآن.
 

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