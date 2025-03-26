تحتضن حفل ليلة القدر اليوم، 5 معلومات عن مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الجديدة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحضر الاحتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف فضلًا عن عديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

وجاءت أبرز المعلومات عن مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة كالتالي:

1- مركز ثقافي عالمي في قلب العاصمة الإدارية الجديدة تم تصميمه وإنشائه على أعلى المعايير العالمية لتصبح منارة فنية وثقافية تحتضن أبرز مؤسسات الفن والثقافة، مثل: المسارح، وقاعات العرض الفنية، والمكتبات، والمتاحف. وتمثل دار الأوبرا الحديث جوهرة التاج في هذه الواحة الثقافية البديعة.

2- أقيمت المدينة على مساحة 127 فدانا وتضم مساحات ثقافية متنوعة ما بين مسارح وقاعات عرض ومكتبات ومتاحف ومعارض فنية.

3- تعد دار الأوبرا واحدة من أهم المشروعات الفنية والثقافية في المدينة إذ تعتبر أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط، وتضم 3 مسارح كبرى يتسع أكبرهم لـ ٢٢٠٠ شخص.

مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة

4- تشمل مدينة الفنون والثقافة مجموعة من الأجزاء: وتقع المدينة على مساحة 127 فدانا على الطراز المعمارى العالمي، بجانب مجموعة من الحدائق، وتضم:

- متحف عواصم مصر

- مبنى الأوبرا الرئيسي: تعد دار الأوبرا بمثابة منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي للمنطقة حيث إنها تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط فتضم قاعة تصل سعتها 3500 فرد مقامة وفقًا لأحدث التقنيات الهندسية وأنظمة الإضاءة والصوت.

- مجموعة من المسارح منها المسرح الروماني

- مكتبة مركزية تستوعب 6000 شخصا

- بيت العود

- مبنى معارض فنية وصالات باليه

- مبنى معارض فنية واستديوهات رسم

- قاعة تستوعب 2500 شخص

5 - تهدف مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية إلى تقديم مجموعة من أجل تعزيز الفنون والثقافة داخل المجتمع المصري، ولجموع المصريين وستصل الخدمات إلى الجمهور المستهدف بشكلين أحدهما رقمي عبر بث جميع الأحداث التي تتم في المدينة بشكل حي والآخر عبر موقع الإنترنت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.