الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

النيابة تطلب إجراء التحريات في اتهام الفنان محمد الشقنقيري لـ 3 أشخاص بابتزازه

محمد الشقنقيري
محمد الشقنقيري

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام الفنان محمد الشقنقيري لـ ٣ أشخاص بابتزازه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لكشف ملابسات واقعة تعرض الفنان محمد الشقنقيري للابتزاز  من قبل 3 أشخاص اتهمهم  بمحاولة الاستيلاء على مطعمه وابتزازه لدفع إتاوة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وذلك من خلال فريق بحث لجمع المعلومات ومناقشة  شهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المراقبة على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وحرر الفنان محمد الشقنقيري، محضرا ضد 3 مواطنين يتهمهم بمحاولة الاستيلاء على مطعمه وابتزازه لعدم دفع إتاوة بمنطقة أكتوبر.

وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تلقى اللواء هاني شعراوي، إخطارا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، مفاده حضور، الممثل محمد الشقنقيرى، مالك مول "أبف" والذي يحتوي على 4 مطاعم  تضرره من كل من؛  ربة منزل، وابنها يبلغ من العمر  25 سنة، وخفير بالمنطقة، لقيامهم بوضع أحجار ومخالفات أمام المطعم، بهدف فرض السيطرة عليه وابتزازه لدفع مبالغ مالية على سبيل الإتاوة.


 

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