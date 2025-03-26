مصرع وإصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل بالطريق الإقليمي بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي في نطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تفاصيل حادث التصادم

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الاقليمي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 9 اشخاص وجرى نقل المصابين لمستشفى الباجور التخصصى بينما تم نقل الجثتان لمستشفى اشمون العام.

وأكد مصدر طبي أن هناك حالات صعبة بين المصابين الذين يتلقون الإسعافات الأولية داخل مستشفى الباجور التخصصي.

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