الأربعاء 26 مارس 2025
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عقارات

أرخص شقة بجاردن سيتي الجديدة بمبادرة بيتك في مصر

جاردن سيتي الجديدة،
جاردن سيتي الجديدة، فيتو

كشفت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أرخص شقة تطرحها بجاردن سيتي الجديدة ضمن الطرح الجديد من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

 

 ويضم الطرح أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعًا مختلفًا، وتطرح وحدات New Garden City جاردن سيتي الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تبدأ من 79 مترًا مربعًا حتى 344 مترًا مربعًا.

وسجل أقل سعر للوحدة 1.8 مليون جنيه فيما سجل أعلى سعر 5.11 مليون جنيه.

وحددت الوزارة أسعار الحي السكني الخامس R5 جاردن سيتي الجديدة كالتالي:

 


يعد الحي السكني الخامس R5 جاردن سيتي الجديدة أحد أكبر الأحياء السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمتد على مساحة 1000 فدان تم تخصيص 80٪ منها للمسطحات الخضراء، ويتم تنفيذه طبقا لتصميم معماري مستوحى من الطراز الفرنسي، ليشبه التصميمات المعمارية المنفذة بمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد بالقاهرة، ويتمتع بجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية، كما يحوى تصميمات فريدة للوحدات السكنية.

وبيتك في مصر مبـــادرة جديـــدة أطلقتهـــا وزارة الإســـكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعـــاون مـــع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تلبيـــة لمطالـــب المصريين بالخـــارج بتوفيـــر آليـــة تمكنهم من شـــراء وحـــدات ســـكنية بأهـــم المشـــروعات العقاريـــة وأكثرهـــا تميزًا بغرض الاســـتثمار أو الاســـتقرار.

 اختـــارت وزارة الإســـكان أفضـــل المواقـــع الاســـتثمارية بمشـــاريع المبـــادرة بوحـــدات جاهـــزة للتســـليم الفـــوري وبحـــد أقصـــى نهايـــة 2025. ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 5055 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻴﻼ، ﻓﻲ ﻣُﺪن: اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺎﺻـﻤـﺔ الإدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وحدائق أكتوبر، واﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ، وﺳﻮر ﻣﺠﺮى اﻟﻌﻴﻮن، واﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺒﻮراﻟﺠﺪﻳﺪة.

 

الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال

وانتهت  وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

والطرح السكني الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة إتاحة كافة فرص الاستثمار العقاري لأبناء الوطن بالخارج وتوفير ميزات تنافسية وتيسير كافة الإجراءات التعاقدية وطرح آليات دفع ميسرة، واطلعت الوزارة على كافة تفضيلات ومطالب المصريين بالخارج، وتطرح المرحلة الأولى متضمنة فرصًا متميزة بالوحدات السكنية التي تناسب وتلبي كافة احتياجات الشرائح المختلفة.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق الهجرة وشئون المصريين بالخارج الحي السكني الخامس R5 الحي السكني الخامس العاصمة الإدارية الجديدة

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