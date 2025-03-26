إزالة عدد من المخالفات والإشغالات بمدينة 6 أكتوبر

شن جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة موسعة لإزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام ومنع كافة مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بالتخطيط العمراني المعتمد وشروط تراخيص البناء.

وأكد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر أن حملات الإزالات على مستوى المدينة أسفرت عن إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٦٢١ منطقة ٢٠٠٠ قطعه وإزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤٦٦ منطقة ٢٠٠٠ قطعة وإزالة فورية لشدة خشبية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤ منطقة ١٥/ ١٦ العمرانية الثانية. وإزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤١٦ منطقة ٢٠٠٠ قطعة وإزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٨٢٢ منطقة ٢٠٠٠ قطعه وإزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤١٦ منطقة ٢٠٠٠ قطعه للمرة الثانية وإزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٧٢٢ الحي الثالث المجاورة الثامنة.

كما تم إيقاف أعمال لتحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري بالقطعة رقم ١١٦٥ الحي الثالث المجاورة الخامسه وإيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح قطعة ١٣ بلوك ١٦/ ١٥ المجاورة الخامسة.

والتحفظ على على عدد ثلاثة ماتور ونش والمعدات المستخدمه في البناء المخالف والتحفظ على عدد (٣) خلاطات ومضخة للعمل بدون تصريح واتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد (١) خلاطة لاستخدامها في أعمال البناء المخالف.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والرصد الصباحية والمسائية يوميًّا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية.

من جانبه، ناشد الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تعيق النهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمدينة، من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.