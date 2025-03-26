المغرب يهزم تنزانيا بهدفين ويقترب من التأهل لكأس العالم

انتهت مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره التنزاني بفوز أسود الأطلس بنتيجة 2-0 في إطار تصفيات كأس العالم 2026 ليقترب أسود الأطلس من حسم التأهل إلى المونديال.

وسجل الهدف الأول نايف أكرد في الدقيقة 51، وأضاف إبراهيم دياز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

المغرب يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة بـ15 نقاط، يليها منتخب النيجر بـ6 نقاط، وهو نفس رصيد تنزانيا الموجودة في المرتبة الثالثة، ثم زامبيا في الصف الرابع بـ3 نقاط، بينما يوجد منتخب الكونغو في المركز الأخير بدون نقاط.

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