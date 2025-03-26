حريق هائل يلتهم شقة سكنية في المنيا (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق هائل اندلع داخل شقة في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة.

السيطرة على حريق هائل اندلع داخل شقة في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلاع حريق هائل داخل شقة في برج سكني في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

حريق شقة في المنيا

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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