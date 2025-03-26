الأربعاء 26 مارس 2025
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صحة ومرأة

3 فوائد لمشي الصائمين في رمضان وهذا أفضل توقيت لممارسته

رياضة المشي، فيتو
رياضة المشي، فيتو

تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث على تقديم نصائح صحية للصائمين خلال شهر رمضان.

 

وتسلط مروة عبد الغني، باحث مساعد الصحة العامة، نائب مدير وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث،  أهمية رياضة المشي خلال الصيام.

المشي في رمضان: عادة صحية فعالة!
 

 فوائد متعددة: يعزز اللياقة البدنية، يحسن الدورة الدموية، ويدعم الصحة العامة.
أفضل توقيت:
 قبل الإفطار بساعة
بعد صلاة التراويح


مارس المشي تدريجيًّا وبانتظام، واستمر عليه بعد رمضان لتعزيز الصحة والاستفادة من تأثيره الإيجابي.

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