ملخص أحداث الحلقتين 26 و27 من الموسم الخامس: صابر المداح يخسر تاج ورحاب تتجه لطريق السحر

شهدت الحلقتان 26 و27 من مسلسل "المداح " فى موسمه الخامس، استمرار صابر المداح (حمادة هلال) في مواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد حياته وتحديات الملك الأحمر وبنات إبليس.

و غطى طابع الألم والحزن على أحداث الحلقات قبل الأخيرة من الموسم الخامس فخسر صابر المداح الملك الحارس له وهى «تاج» والتي تجسد دورها الفنانة المتميزة يسرا اللوزي على يد بنات ابليس اللذين نفوها لكونها تساعد المداح.

فيما تتجه رحاب طليقة صابر المداح والتي تجسد دورها الفنانة هبة مجدي للقيام بأعمال السحر لاهالي قريتها فى الفيوم ويصل الامر بها لقيامها باعمال سحر لشقيقتها وزوج شقيقتها والذي يجسد دوره الفنان خالد سرحان.

مسلسل المداح 5

وشهدت الحلقات السابقة من المداح 5 بمشاهد فلاش باك مؤثر يكشف عن مقتل جعفر، صديق الشيخ جاد، على يد الملك الأحمر باستخدام الخنجر المسحور. هذا السلاح المميز يتمتع بقدرات خارقة تتيح له الاختفاء والهروب من الأعداء، ما يضيف عنصر المفاجأة إلى تطورات القصة.

في الحاضر، يسعى صابر إلى إقناع شقيقه حسن ووالدته الحاجة صفاء بأن الشخص الذي ظهر لهم على هيئة الشيخ سلام ليس والدهم، بل هو كائن من الجن، كما يحاول صابر تحذير والدته من خطر الشيخ وفيق، الذي يؤدي دوره خالد الصاوي، محاولًا إبعادها عن تأثيره السلبي.

وفي تطور آخر، تشهد شخصية مريم مزيدًا من التعقيد، حيث تكافح للتخلص من الكتاب الذي منحها إياه أحمد بدير.. بعد أن اكتشفت أن الكتاب يحتوي على توقعات مرعبة تخص مستقبلها ومصير ابنها، تواجه مريم صعوبة في التخلص منه. وفي النهاية، تقرر طلب مساعدة صابر، وهو ما يجعل يدخل ساحات الماسونية ليكتشف عوالمهم.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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