الثلاثاء 25 مارس 2025
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سياسة

حزب حماة الوطن يرفض الطرق الملتوية للاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخطط التهجير

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن حزب حماة الوطن، رفضه القاطع للمحاولات الإسرائيلية المستمرة في انتهاك المعايير الدولية، وكذلك المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، بشأن الممارسات التي يقوم بها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة 

 

ويؤكد الحزب أن إعلان الاحتلال إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين بزعم المغادرة الطوعية، ما هو إلا محاولة للالتفاف من أجل تمرير مخطط تهجير قسري لأهالي قطاع غزة، وهو الأمر الذي طالما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا.

ويشير حماة الوطن، إلى أن الممارسات الإسرائيلية بتضييق الخناق على الفلسطينيين، بمنع وصول المساعدات واستمرار أعمال القصف، يؤكد نية الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض لعملية السلام في المنطقة.

ويدعو حماة الوطن مجددا كافة المنظمات والمؤسسات الدولية لاتخاذ موقف واضح وحاسم، في مواجهة التجاوزات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة.

وفي السياق ذاته يؤكد حماة الوطن على أهمية الجهود التي تقوم بها مصر على كافة المستويات من أجل وضع حد لحالة الصراع، ورفض التهجير القسري، ومساعي توصيل المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

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